１月の中旬から予告なしのストップをしていた当コラムですが、６月から再開することになりました。金曜ロードショー（後９時）を毎週楽しみにしている視聴者の方がちょっとでも「なるほど」と思えるような情報をお届けできればと思いますので、ご愛読のほどよろしくお願いいたします。再開初回の５日に放送されるのは、８０年代を代表するアドベンチャー作品「グーニーズ」（１９８５年）。昨年、４０年ぶりの続編が製作される