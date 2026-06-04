◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４西武（４日・甲子園）阪神が、今季２度目の３連敗を喫した。西武戦は昨年から泥沼の５連敗。連夜の拙守で勝機が遠のいた。これで交流戦２勝６敗だ。１点ビハインドの４回１死二、三塁。西川の右前打を佐藤がファンブルし、さらに本塁に悪送球。２人の走者の生還を許し、打者走者も二塁進塁。前夜は小幡のダブルエラーが敗戦につながったが、この日は佐藤のダブルエラーが響いた。