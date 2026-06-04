◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）中日が今季３度目の５連敗で借金はワーストの１６に膨れあがった。交流戦は４連勝スタートから借金１となった。ソフトバンク戦は２年連続の３連戦３連敗を喫した。先発の金丸は初回に味方の守備にも足を引っ張られ２失点。２回以降は踏ん張ったが、これが致命傷となった。初回、先頭の正木の三ゴロを福永が一塁に悪送球。２死三塁、栗原に