◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンクが球団初となる中日戦６連勝を決め、リーグ戦の連勝も今季最長を更新する７とした。初回から主導権を握った。先頭の正木が三失で出塁。その後２死三塁とし、栗原が右翼席へ１７号２ランを放った。相手のミスを見逃さず得点につなげると、先発のスチュワートも走者を許しながら無失点の投球を続けた。５回には３者連続三振。リ