女優・土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんがチアリーディング姿を披露し、直近の活動についてつづった。社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の「ブルーサンダース」チアリーディングチームで活躍する炎伽さん。４日に自身のインスタグラムで「今週末は春シーズン最終戦交流戦となりますが、秋シーズンに繋がる一戦となるよう皆さんと一体感ある応援を届けたいです」と７日