セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ダック・ファミリーとデイジー」がま口シリコンポーチを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ダック・ファミリーとデイジー」がま口シリコンポーチ 登場時期：2026年5月22日より順次サイズ：全長約7×1×5cm種類：全6種（ドナルドダック（ピンク）、ドナルドダック（イエ