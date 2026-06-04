Marshall Groupは5月29日、ヘッドホン新製品「Milton A.N.C.」を発売。6月1日に開催された発表会で製品をお披露目しました。オンイヤーで最適化されたノイキャンを実現Milton A.N.C.は、オンイヤータイプでアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載するワイヤレスヘッドホン。周囲の騒音とイヤーキャップ内に届くノイズの双方をリアルタイムで分析して、最適化されたノイキャンを施すアダプティブ・ノイズキャンセリング機