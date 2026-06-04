衆議院の議員定数削減をめぐって、高市総理が自民党内の意見集約を指示したことについて、野党側からは「与党有利な中身だ」などと批判の声があがっています。自民党の鈴木幹事長は4日、衆議院の議員定数削減をめぐり、比例代表のみ45議席を削減する方針で党内の意見集約を図るよう高市総理から指示を受けたと明らかにしました。国民民主党玉木雄一郎 代表「（議員定数削減を）提案する与党・自民党、維新に有利な中身で出