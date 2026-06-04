物言う株主で知られる野村絢氏が、家電量販店ヤマダデンキを運営するヤマダホールディングスの株式2.16％を取得し、7位の大株主になっていたことが明らかになった。保有比率は創業者の山田昇氏と同氏の記念財団に次ぐ水準であり、影響力は大きい。 野村氏といえば、その剛腕ぶりで有名だ。フジ・メディア・ホールディングスが一連の不祥事で揺れた際、父親の村上世彰氏とともに株を買い進め、不動産事業を3500億円で