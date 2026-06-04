サッカーワールドカップの開幕を前に、国税庁は日本サッカー協会に感謝状を贈呈しました。ワールドカップ開幕まで一週間の4日、国税庁の江島一彦長官から日本サッカー協会の宮本恒靖会長に感謝状が贈られました。日本サッカー協会はこれまで、国税庁広報大使として、確定申告や税金に関する広報活動を行っていて、今回、国税庁と共同で「税金クイズ」を制作しました。クイズでは、グループリーグで日本と対戦する国の消費税率を比