衆議院の憲法審査会で4日、憲法改正の手続きを定める国民投票法をめぐる議論が行われ、自民党は今の国会に改正案を提出する方針を明らかにした上で速やかな審議入りを求めました。自由民主党・新藤議員「（法案が提出された場合）速やかな審議を行うよう、先ほどの幹事会で提案をさせていただきました」自民党が準備を進める国民投票法改正案には、国民投票における立会人の選任要件を緩和することなどが盛り込まれています。これ