お笑いコンビ「千鳥」のノブが豪華メンバーが集まったショットを公開し、注目を集めている。ノブは４日に自身のインスタグラムを更新。「ゔあーっと＃鶯谷夜歩き」とつづり、とにかく明るい安村、「ニューヨーク」の屋敷裕政、「スリムクラブ」の真栄田賢「ダイアン」の津田篤宏、「鬼越トマホーク」の金ちゃんらが写り笑顔を見せるショットをアップした。この投稿には「皆さんが楽しそうでいい写真ですね。」「撮影