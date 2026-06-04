走行する北海道新幹線＝3月、北海道北斗市鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、北海道新幹線の新青森―新函館北斗のうち、青函トンネル前後の地上区間（約28キロ）の最高速度を現在の140キロから260キロに引き上げるための走行試験を始めた。2日に最初の試験を実施。ゴールデンウイーク（GW）やお盆期間で、走行時間の最大9分短縮を見込む。東京―新函館北斗は現在、お盆やGW期間に最速3時間51分で結んでおり、利便性向上へさら