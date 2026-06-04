2009年に鳥取県で男性2人を睡眠薬で眠らせて溺死させた「鳥取連続不審死事件」を覚えているだろうか。男性たちの心を翻弄して死に至らしめた上田美由紀は、冤罪を訴えながらも2023年に獄死した。多くの死刑囚と面会を重ねたジャーナリストが、取材を通して見えてきた彼女の素顔を語る。※本稿は、ノンフィクションライターの片岡 健『実録 死刑囚26人の素顔』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。心の闇の深さを感じた「西