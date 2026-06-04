「巨人２−１オリックス」（４日、東京ドーム）巨人が投手戦を制し、オリックスに同一カード３連勝を決めた。先発の田中将は味方の好守に助けられながら力投を見せた。立ち上がり、２死二塁から太田に先制打を浴びるも、なおも続いた２死一、三塁は踏ん張る。最少失点で切り抜けると、四回には２死一塁から若月に二塁打を許したが、左翼・佐々木−遊撃・泉口−捕手・小林まで華麗な中継プレーが光って勝ち越し走者の生還を阻