8回巨人1死二塁、泉口が左越えに勝ち越し二塁打を放つ＝東京ドーム巨人が3連勝。二回にキャベッジの11号ソロで追い付き、八回は泉口の適時二塁打で勝ち越した。田中将が7回1失点と好投。2番手の中川が2勝目を挙げ、マルティネスが18セーブ目。オリックスは3連敗。