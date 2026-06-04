1998年に起きた和歌山毒物カレー事件を覚えているだろうか。夏祭りの会場でヒ素入りカレーを提供し4人が死亡した惨事の“主犯”とされた林眞須美は、2009年に死刑が確定。しかし、冤罪を訴える真須美と面会した筆者は、本当に彼女が犯人なのか疑問に感じるようになったのだという。※本稿は、ノンフィクションライターの片岡 健『実録 死刑囚26人の素顔』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。カレー事件の林眞須美は本当に