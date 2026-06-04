車いすの部男子シングルス準々決勝でプレーする小田凱人＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン車いすの部は4日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルスで4連覇を目指す第1シードの小田凱人（東海理化）が準々決勝でダニエル・ロドリゲス（ブラジル）を6―1、6―1で下し、4強入りした。三木拓也（トヨタ自動車）は第3シードのマルティン・デラプエンテ（スペイン）に4―6、6―2、6―7で敗れた。女子シン