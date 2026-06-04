秋篠宮さまは４日、京都府南丹市で開かれている第５１回全日本愛瓢（あいひょう）会展示会を視察された。同市国際交流会館には、全国の愛好家が制作したひょうたんの工芸品１２５点や、地元の小学生らが手がけた約９０点を展示。同会名誉総裁の秋篠宮さまは作品を前に、「ひょうたんの種類は何ですか」などと案内役の同会役員に質問されていた。