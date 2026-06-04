戦後を代表するスーパースターの一人、小林旭（８７）が４日、東京・浅草公会堂でコンサート「永久不滅のマイトガイ」の東京公演を行い、約１０００人のファンを前に公演名通り永久不滅の健在ぶりを見せつけた。今年は日活デビュー７０周年で１１月に米寿を迎える記念イヤーとあって８８カ所で各種イベントが組まれており、この日もその一環。「女を忘れろ」、「ギターを持った渡り鳥」、「ダイナマイトが１５０屯」、「自動車