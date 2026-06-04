Cooler Masterは本社ビルにショールームを設置、新製品の紹介を行っていた。中には様々な展示があったのだが、本記事ではまず、日本でも発売される予定のPCケースをレポートしていこう。Cooler Master本社ビル。同社はCOMPUTEX会場にはブースを出しておらず、本社で紹介するというのが恒例となりつつあるちなみにエントランスにヒートパイプ曲げ体験コーナーがあったので試したところ、良い感じに曲がりました最初に注目したいのは