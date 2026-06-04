名古屋・栄の繁華街「錦三」の路上で、13歳の少女に客引きをさせたとして逮捕された20代の男3人が、4日送検されました。中川区の無職・川辺一斗容疑者(25)と、中区の店員・中居龍波容疑者(23)ら男3人は、去年6月から7月までの間、中区錦三丁目の路上で当時13歳の少女に午後10時から午前3時まで、客引きをさせた疑いが持たれています。少女は3人から指示を受け、「お探しは？」「この後どこ行きますか？」などと通行人に声を