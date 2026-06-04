10月に愛知で開かれるアジアパラ競技大会で、2種目の制覇を目指す地元期待の義足のランナー。人を笑顔にする天才です！ 愛知県春日井市にある銭湯「春日井温泉」。 「春日井にいる限り、基本毎晩来ています。気づいたらもう日常の一つになっていて、歯磨きをするのと一緒で、サウナに入らないといけないみたいな」 限界まで汗をかいたら、慣れた足取りで水風呂へ。 「ぼーっとして気持ちがいいです