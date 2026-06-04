世代を超えて愛される人気アニメ『トムとジェリー』と、AS KNOW AS plusのコラボレーションアイテムが登場しました。今回発売されたのは、ジェリーやタフィーの愛らしい刺繍デザインが目を引くTシャツ。さらに、お揃いのアクリルキーホルダーまでセットになった特別仕様です。カジュアルコーデに遊び心をプラスしてくれる、ファン必見のアイテムをご紹介します♡ ジェリー