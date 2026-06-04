自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で、元女優の里紗さんが3日放送の日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）に出演。1990年に夫が政界入りした時の過酷な選挙戦を明かした。24歳で伸晃氏と出会い、わずか半年後の1988年に結婚。日本テレビの政治記者だった夫は90年の衆院選で初めて立候補した。「めちゃくちゃ訳が分からなくて言われること全部やっ