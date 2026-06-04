中東情勢を受けた2026年度の補正予算案が、衆議院の本会議で可決されました。予算委員会の質疑で高市総理大臣は、政府と与野党による国民会議で議論されている消費税減税について、秋の臨時国会での法改正を目指す考えを示しました。中道改革連合・小川代表：いつまでに何を決断するのか。（消費税減税の法案提出は）この国会なのか、秋の国会なのか。高市総理：この夏（国民会議で）結論をいただいたら、臨時国会になるんでしょう