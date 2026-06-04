サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が３日（日本時間４日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで始動した。最高気温が３４度に達した暑さの中、ミニゲームでは名波浩コーチの判定にＭＦ堂安律が抗議して笑いが起こるなど、明るいムード。中でも、３９歳のＤＦ長友佑都＝ＦＣ東京＝は大きな声を出してチームを鼓舞し、「Ｗ杯の魔力なんですけど、気温なんて全然感じない」と、ギラギラ感全開だった