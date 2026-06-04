荒井麻珠（28）が4日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催された、シティポップを特集した公演「City Pop Live−encore−」に出演した。武部聡志氏の総合プロデュースで、昨年11月以来、2度目の開催に連続出演している。竹内まりやの「September」、尾崎亜美の「オリビアを聴きながら」をソロ歌唱し、久保田早紀の「異邦人」を福田未来（31）とデュエットするなど多くの楽曲を歌唱。「去年11月のイベントをきっかけに、シティポ