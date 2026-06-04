2026年の夏ドラマに関する情報が次々と公開されています。『VIVANT』（TBS系）の続編を筆頭に、今回の夏ドラマは大作が目白押しで、今から楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？ さらに、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアイドルが主要キャストを務める作品が多く、注目を集めています。 そこで今回は、STARTOアイドルが主演を務めるドラマをまとめてみました。見逃さないように、今からチェックしてください。山田涼介