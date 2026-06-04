「最近、親の物忘れが気になる……これって認知症？」と不安を感じていませんか。『知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』は、介護現場歴20年の介護福祉士でお笑い芸人の安藤なつさん（メイプル超合金）が医師の繁田雅弘さんと共に、介護の初歩をやさしく解説する一冊です。今回は本書から一部抜粋し、よかれと思って勧めがちな「計算ドリル」の意外な落とし穴や、親の脳を生き生きとさせる日常の工夫につい