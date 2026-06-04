言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、時間に関する行動、麺や生地作りの知恵、そして私物を中に携える規則という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□くう□□も□□みヒント：約束の時間に間に合わない状態を思い浮かべ