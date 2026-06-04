マツダ新「2ドアスポーツカー」MX-5に反響マツダのカナダ法人は、小型オープンスポーツカー「MX-5」の2026年モデルの価格や装備内容を発表しました。長年世界中で販売されてきたスポーツカーとして知られる同モデルについて、ユーザーからさまざまな反響が集まっています。MX-5は、マツダを代表する小型オープンスポーツカーです。【画像】超カッコいい！ これがマツダ“新”「2ドアスポーツカー」です！ 画像で見る（55枚）