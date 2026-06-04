ロア・インターナショナルは、ライフスタイルテックブランド「Momax（モーマックス）」より、日傘に取り付けて使える折りたたみ式ミニファン『1° Go Clamp』を発売した。公式オンラインストアにて販売を開始している。 【画像あり】日傘に挟めて快適に使用イメージ 本製品は、手持ち・日傘グリップ・卓上スタンドの3WAY仕様で使えるコンパクトなミニファン。通勤や屋外イベント、旅行など、暑い季節の