ヤマダホールディングスは、オリジナルブランド「YAMADA Products」のサブブランド「RORO」より、液体洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載した斜めドラム式洗濯乾燥機の新モデル『YWM-YV90P』を6月13日に発売する。予約受付は6月6日より開始される。 【画像あり】コンパクトサイズに詰まった機能たち ヤマダホールディングスは、家電専門店としての店頭ニーズを反映したオリジナルモデルの開発を進めており、