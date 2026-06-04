TVアニメ『薬屋のひとりごと』初の「一番くじ」が、6月5日（金）から、「ローソン」、書店、ホビーショップ、「一番くじ」公式ショップ、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】オリジナル衣装をまとった猫猫＆壬氏も登場！景品一覧■普段使いもしやすい雑貨を展開今回登場するのは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』を題材にした、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしの一番くじ。A賞には、フィギュアブラン