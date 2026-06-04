山形市によりますと、きょう午後６時５３分ごろ、山形市山寺の路上でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 市が注意を呼び掛けています。 ■クマ出没場所（画像） ■6月のクマ目撃情報（山形市） 6月4日（木曜）午後6時53分頃大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃6月4日（木曜）午後1時15分頃大字妙見寺地内の路上にてクマ1頭を目撃6月3日（水曜）午前10時10分頃富神前地内の農地にてクマのような動