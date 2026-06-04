アメリカ生まれのニュースポーツ＝ピックルボールの国際大会があす（5日）から山口市で始まります開幕を前に大会関係者らを対象にした体験会が開かれました。山口市の維新大晃アリーナで行われたのは大会関係者や協賛企業向けの体験会です。ピックルボールはアメリカ発祥のニュースポーツで、パドルと呼ばれるラケットで穴の空いたプラスチック製のボールを打ちます。講師を務め