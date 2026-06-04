日本の伝統文化を世界に伝えようとしている外国人が、県内で修業を積んでいます。水墨画の技術と教え方を学ぶ合宿がいま、美祢市で開かれています。真剣なまなざしで机に向かう参加者たち。書いているのは日本の伝統芸術「水墨画」です。参加者は全員日本文化に魅了されたドイツやフィリピンなど様々な国籍の外国人で先月末から県内に滞在し8日間にわたって水墨画を学んでいます、講師を務めるのは美祢市出身の書道家＝ルー