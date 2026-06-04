BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指すJR美祢線について。きょう（21日）開かれた法定協議会で停留所の具体案が示されことし10月から実証運行を始めることが確認されました。BRTはバスを活用して鉄道に近い速達性や定時性を目指す交通システムのことで前回の協議会では専用道は整備しないことが決まっています。きょうの法定協議会では移設や新設を含む停留所の具体案が示されました。代行バスよりも7か所増やし長門市駅と厚