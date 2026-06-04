◇交流戦オリックス1―2巨人（2026年6月4日東京ドーム）オリックスが今季3度目の同一カード3連敗を喫した。初回に今月2日の再昇格後、初めてスタメンに名を連ねた太田の適時打で幸先良く先制。だが、以降はホームが遠く、巨人・田中将に7回7安打1失点の好投を許した。先発・エスピノーザも、7回までキャベッジのソロ本塁打による1失点のみに抑える力投。だが、8回1死二塁で泉口に左翼手の頭上を越える勝ち越しの適時二