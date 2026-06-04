◇プロ野球セ・パ交流戦広島−日本ハム(4日、マツダスタジアム)広島と日本ハムの一戦は7回途中で降雨のため中断となっています。1-1で迎えた7回、広島は2番手の中粼翔太投手が先頭打者を抑えたところで、降雨のために中断。グラウンドにシートが敷かれました。ここまで試合は、広島のファビアン選手、日本ハムのレイエス選手と両助っ人のソロホームランで得点していました。その後、約20分の中断をはさみ、試合は再開され