◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）巨人はオリックスとの接戦を制して3連勝。貯金5とした。巨人の同一カード3連勝は今季2度目。オリックス戦は昨季まで2年連続で同一カード3連敗と屈辱の6連敗を喫していたが、今季は3連勝でやり返した。先発右腕・田中将が初回に1点先制を許すも2回にキャベッジがバックスクリーン左に飛び込む11号ソロを放って同点。その後は田中将とオリックス先発右腕・エスピノーザの