■截金飾筥「翠鏡」江里朋子･作■川又優アナウンサー「柔らかい水色のこちらの飾り箱。水面に広がる波のような模様は、金箔など表現されています」4日から熊本市中央区の鶴屋百貨店で始まった西部伝統工芸展。 今年で60回目で、伝統的な技術を受け継ぎ作られた染織や陶芸など、およそ300点が展示されています。■紅型着物「百花繚乱」有山誠･作 有山誠さんが手がけた「百花繚乱」は、沖縄の伝統的な型染め、「紅型