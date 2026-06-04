後藤真希（４０）が４日、フジテレビ音楽番組「ＳＴＡＲ」に出演した。浜野謙太とコラボした、月１０ドラマ「銀河の一票」主題歌の「おーへい」を歌唱した。サラサラの茶髪ロング。美形のビジュは健在。ブラウン系のＴシャツに、前が大きく三角に開いた独特のロングスカートに黒ブーツ姿で登場した。変わらないビジュアルや綺麗な歌声も話題となり、ネットに「ゴマキ一生キレイか」「歌唱力に脱帽！変わらん！」「ゴマキ、