◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人がオリックスに同一カード３連勝を飾った。初回に先発の田中将が１点を先制されたが、最少失点で踏ん張った。１点を追う２回、キャベッジが同点ソロ。橋上監督代行が今３連戦初戦に「取られた後に点をすぐ取れるのは逆に流れはいい」と話していたが、すぐに同点に追いついた。その後は田中将とオリックス・エスピノーザの投手戦となった。