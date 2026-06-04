◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人が２夜連続の劇的勝利でオリックスに３連勝した。先発・田中将大投手は７回１失点と試合を組み立て、得意の継投策で終盤へ。８回１死二塁で泉口友汰内野手が左越えへ勝ち越し二塁打を放って試合を決めた。故・長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の一周忌となった３日も同じ８回に丸の逆転満塁弾を放つなど、２夜連続となった「８回のドラマ」ー。これで