◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）オリックスが交流戦３カード目で初の３連敗を喫した。２４、２５年と６連勝していた巨人に東京ドームで「３タテ返し」を食らう結末。８回に試合が決まった。最少失点で踏ん張っていた先発・エスピノーザが先頭の小林を歩かせると、１死二塁から泉口に勝ち越しの二塁打。打線も初回に太田が先制打を放ったが、２回以降は得点を挙げられなかった。３