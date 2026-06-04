◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が９回にマウンドに上がった。この日で３連投となったが、野口を空振り三振、山中を遊ゴロ、代打・杉本には四球を与えたが、代打・西野を抑えて１８セーブ目を挙げた。チームはオリックス戦３連戦を３連勝で終えた。マルティネスは５月１５、１６、１７日のＤｅＮＡ戦で初の３連投のマウンドに立っており、これが