洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、遊び心満点のバースデーケーキで、豪華メンバーに誕生日を祝ってもらった様子を公開した。５月１５日に８０歳の誕生日を迎えた美川は４日、自身のインスタグラムを更新。「ど〜も〜美川よ〜本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜仲の良いお友達、そして、由紀さおりさん水谷豊さんにも誕生日のお祝いをして頂いたわ〜」と記し