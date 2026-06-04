去年8月、鹿児島県の霧島市や姶良市などを襲った集中豪雨。線状降水帯が1日に2度発生し、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。 九州南部が梅雨入りし、台風6号、そして4日も大雨と、雨が続く中、災害の体験をどう生かし、早めの避難につなげるかが課題です。 砂で家が埋まっていた （槐島美文さん）「ここに風呂場があったと思う。こっち側に玄関があった。砂で家が埋まっていた」 霧島市福山町の槐島美文さん。妻の佳代子さ